Ушла из жизни старший инспектор отдела культуры города Великие Луки

10:13, 11 апреля 2023, ПАИ

Ушла из жизни старший инспектор отдела культуры города Великие Луки Валентина Леонтьева. Она скончалась 7 апреля. Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на комитет культуры администрации города.

«Ушла из жизни Валентина Васильевна Леонтьева (10.09.1949-07.04.2023). Комитет культуры администрации города Великие Луки, культурное сообщество глубоко скорбит и соболезнует родным и близким, коллегам, друзьям в связи с тяжёлой утратой», - говорится в сообщении.

Сотрудники подчеркнули, что Валентина Леонтьева много лет работала в отделе культуры города Великие Луки, она отличалась исключительным трудолюбием и была примером безграничной преданности своей профессии.

«Светлая память о Валентине Васильевне сохранится в наших сердцах, а ее неповторимый голос – в истории нашего города. Строки из песни в исполнении Валентины Васильевны звучат сегодня особенно ярко и проникновенно», - сказали коллеги.