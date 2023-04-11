Псковские волейболисты взяли серебро на международном турнире

11:55, 11 апреля 2023, ПАИ

Международный турнир по волейболу среди юношей в возрасте 13-14 лет прошел в Пскове с 7 по 9 апреля. В соревнованиях, посвященных Дню космонавтики, приняли участие 17 команд из регионов России и города Витебска Республики Беларусь. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Всего спортсмены отыграли 52 волейбольных матча. Среди участников турнира - волейболисты из Санкт-Петербурга, Москвы, Тверской, Мурманской, Новгородской, Московской, Псковской областей, а также города Витебска Республики Беларусь.

Сборная команда псковской спортшколы «Бригантина» под руководством тренеров Александра Гаврилова и Сергея Иванова дошла до финала, уступив I место юношам из Невской школы Санкт-Петербурга.

«В итоге у псковских парней - заслуженные в напряженной борьбе серебряные медали. Третье место - у юных волейболистов из СШОР города Тверь. Лучшим игроком команды псковской спортшколы «Бригантина» признан Кирилл Виговский.

Организаторами турнира выступили комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова и Федерация волейбола города Пскова.