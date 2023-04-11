В Пскове неизвестные привязали к дереву чайку
Привязанную к ветвям дерева чайку заметила жительница Пскова на улице Розы Люксембург, 27. Фотографией она поделилась в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».
«Куда обратиться за помощью? Чайка на самом верху дерева на нитке привязана лапкой. Не выбраться ей», - говорится в сообщении.
Для спасения птицы псковичке посоветовали обратиться в пожарную часть.
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