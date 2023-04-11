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Экономика

Россельхозбанк презентовал великолукской академии возможности платформы «Я в Агро»

Россельхозбанк представил 43 ректорам аграрных вузов страны возможности платформы «Я в Агро», созданной банком для продвижения в России аграрного образования и поиска работы в АПК. От Псковской области участие в масштабной сессии принял врио ректора ФГБОУ ВО Великолукской ГСХА, профессор, доктор сельскохозяйственных наук Юлия Федорова. 

Фото: Россельхозбанк

В рамках цикла встреч были представлены ключевые возможности платформы «Я в Агро». Так, площадка позволяет найти программы повышения квалификации, выбрать компанию для стажировки и работы, предоставляет новостные и аналитические сервисы. Для вузов доступна личная страница с возможностью публикации новостей и научных статей, онлайн-сервис для проведения олимпиад, лекций, семинаров и трансляций и другие полезные функции.  

Широкие перспективы открывает ресурс и для будущих молодых специалистов, отметили в банке. На платформе «Я в Агро» абитуриенты могут получить помощь в выборе профессии, пройдя тесты на профессиональную ориентацию, а студентам доступен сервис создания резюме при помощи специального конструктора. Здесь же можно найти площадку для прохождения практики, стажировки или даже работы как в крупных компаниях АПК, так и в небольших хозяйствах. 

«Довольно быстро «Я в Агро» выросло в масштабную площадку для поиска работы и образования. Платформа продолжает прирастать новыми полезными сервисами и уже сегодня обладает высоким потенциалом по интеграции в процесс образования на всех стадиях. Собрать всё необходимое максимально в одном пространстве – это наша общая задача, и мы благодарны Россельхозбанку за предоставленную возможность сделать наше аграрное образование более доступным и эффективным», – отметила врио ректора ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА, профессор, доктор сельскохозяйственных наук Юлия Федорова. 

 «Я в Агро» – это многофункциональная площадка, которая приносит реальную пользу и студентам, и вузам, и работодателям. Мы сформировали уникальную среду, в которой взаимодействие между всеми участниками профессионального становления в АПК стало проще и комфортнее. Молодежь сейчас действительно идет в сельское хозяйство, интересуется карьерными возможностями в отрасли, и миссия нашего ресурса – помочь им в этом процессе. Сейчас «Я в Агро» становится основной для крупнейших работодателей именно по коммуникациям со студентами, и это подтверждает ее актуальность», – отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова. 

Площадка для поиска работы и образования в АПК «Я в Агро» была запущена Россельхозбанком в 2022 году. Сейчас на ней представлено более 13,5 тысячи вакансий в сфере сельского хозяйства от работодателей по всей России, а также полная информация об образовательных программах в сфере сельского хозяйства.  

Вместе с Великолукской сельхозакадемией Псковский филиал Россельхозбанка реализует и другие мероприятия по поддержке образования в АПК. Например, стипендиальную программу для лучших студентов Великолукской сельскохозяйственной академии. Стипендиатами программы в 2022-2023 учебном году стали шесть человек: Галина Корнилова, Вероника Елисеева и Елена Нестерова (специальность «Агроинженерия»), Виктория Григорьева (специальность «Технические системы в агробизнесе»), Кристина Соловьева и Валерия Румянцева (специальность «Экономика»). Размер ежемесячной стипендии в рамках программы составляет 15 000 рублей для бакалавров и 20 000 рублей для аспирантов.

Врио ректора Великолукской сельскохозяйственной академии Юлия Федорова выразила благодарность за многолетнее сотрудничество с банком. «Стипендия от РСХБ – это не просто денежное поощрение. Это ступень в формировании личности и осознании своих возможностей. Большая благодарность банку за стипендиальную программу и открывшиеся перспективы для молодого поколения», – отметила Юлия Федорова. 

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