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Общество

Конференция по развитию сельского туризма пройдет в Пскове

Конференция по развитию сельского и аграрного туризма пройдет в Псковской области 20 апреля. Организатором события выступит Ассоциация туроператоров России, сообщает «Вестник АТОР».

«Ассоциация туроператоров (АТОР) в 2023 году начинает новый цикл конференций по сельскому и аграрному туризму. Первая из них организуется в Псковской области и ориентирована на представителей Северо-Западного федерального округа. Конференция носит предметно-практический характер, участники – сами фермеры, туроператоры, представители туристических администраций. Будут и практические занятия», - уточнили в АТОР.

В 2023 году АТОР, после успешного опыта прошлого года, продолжает организацию циклов практических деловых мероприятий по сельскому и аграрному туризму. Всего запланировано проведение 5 конференций в разных федеральных округах.

Откроет цикл 2023 года конференция в Пскове, которая пройдет 20 апреля с 11:00 до 14:00 в отеле Old Estate Hotel & SPA 4* (г. Псков, ул. Верхне-Береговая, д. 4). Кроме серии докладов для участников предусмотрен полезный практикум с выездом на агрообъект.

Все мероприятия в рамках программы конференции, включая выезд на агрообъект, для участников бесплатны (за счет организаторов). Только расходы на проезд и проживание (если это необходимо) в Пскове для очного участия  – за счет самих участников. Присоединиться к работе конференции можно, отправив заявку на адрес электронной почты: komitet@atorus.ru.

Также будет доступно онлайн-подключение. Ссылку опубликуют позже.

Узнать список спикеров и гостей мероприятия можно здесь.

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