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Общество

В Госдуму внесен законопроект о «нулевом рабочем месте»

Законопроект «о нулевом рабочем месте» внесли в Госдуму вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), депутаты Яна Лантратова (СРЗП), Нина Останина (КПРФ) и другие парламентарии, сообщает РИА Новости.

«Законопроект отвечает запросу молодежи. Очень часто работодатели не берут на первое рабочее место студентов и выпускников без опыта. А опыт невозможно получить без первого рабочего места. Введение данных норм позволит по итогам прохождения практики или стажировки получить нужную первую запись в трудовую книжку. Это нулевое рабочее место по большому счету», - сообщил Борис Чернышов.

«Проект вносится в целях систематизации регулирования правоотношений, связанных заключением срочных трудовых договоров при выполнении работ, связанных с практической подготовкой и прохождением стажировки, а также в целях приведения к единообразию терминологии, используемой в законодательстве, настоящим проектом предлагается изложить абзац девятый части первой статьи 59 ТК РФ в новой редакции, а также дополнить главу 55 новой статьей 351.8 «Особенности регулирования труда при выполнении работ, связанных с практической подготовкой при освоении образовательной программы или дополнительным профессиональным образованием в форме стажировки, а также при прохождении обязательной стажировки лицами, претендующими на занятие определёнными видами профессиональной деятельности, в случаях, предусмотренных федеральными законами»,  - говорится в тексте пояснительной записки к проекту.

Вводится разграничение понятий практической подготовки, стажировки и обязательной стажировки, с одновременным соотношением данных дефиниций с положениями других федеральных законов, отмечается в сопроводительных материалах к проекту.

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