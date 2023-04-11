В Госдуме заявили, что новый закон о повестках коснется всех военнообязанных

11:12, 11 апреля 2023, ПАИ

Новые правила получения повесток для явки в военкомат коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Госдума на пленарном заседании 11 апреля рассмотрит поправки, согласно которым вводится возможность присылать в электронном виде повестки о необходимости явиться в военкомат, пишет ТАСС.

Также поправки предполагают введение ограничений для уклонистов от призыва: запрет на выезд из РФ, а затем и запрет на вождение транспортных средств, продажу и покупку недвижимости, оформление кредитов. Помимо этого, появится единый реестр военнообязанных.

«Здесь речь идет о всех военнообязанных, то есть новые правила будут действовать для всех граждан, которые находятся в запасе», - сказал Картаполов.

Парламентарий уточнил, что на мобилизованных рассматриваемые нормы никак не распространятся, потому что эти люди уже призваны в Вооруженные силы РФ и проходят службу. При этом он подчеркнул, что в настоящее время мобилизация не проводится. «Ее нет и не планируется», - сказал он.