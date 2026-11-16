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Общество

Информационную экосистему воспитания представили участникам школьного медиафорума в Пскове

Финальный, самый масштабный день III Детского медиафорума Псковской области прошёл в Доме молодёжи 13 ноября. Впервые заключительная площадка собрала не только школьников, но и родителей, а также советников по воспитанию. Одним из спикеров финального дня стала руководитель пресс-службы Российского детско-юношеского центра (Росдетцентр) Дарья Фоменко.

Фото: ПАИ

В своём выступлении Дарья Фоменко представила информационную экосистему Росдетцентра и образ современного наставника – советника, которого в презентации назвали «архитектором современной воспитательной среды». Спикер рассказала о «Кодексе новой философии воспитания», профессиональных компетенциях советника, а также о ключевых элементах воспитательной среды: цифровом пространстве, семье, образовательной организации и окружении.

«Информационная экосистема Росдетцентра – это более 16 миллионов подписчиков, 40 тысяч специалистов в сфере воспитания и 22,5 тысячи школьных и студенческих медиацентров. За этими цифрами – ежедневная работа советников, которые формируют повестку и говорят с детьми на одном языке», – отметила Дарья Фоменко.

Она также подчеркнула, что медиацентры становятся пространством, где подросток учится проверять информацию, создавать собственный контент и отвечать за слово. «Поэтому мы развиваем информационную вертикаль – от личных страниц советников и родительских чатов до муниципальных, региональных и федеральных групп», – добавила руководитель пресс-службы Росдетцентра.

Отдельное внимание на форуме уделили профилактике вовлечения несовершеннолетних в противоправные схемы. В рамках информационной экосистемы Росдетцентр проводит масштабные онлайн-акции, создаёт карточки по кибербезопасности и распространяет материалы о последствиях дроперства среди подростков и их родителей. По словам спикера, такая работа позволяет не просто информировать, а формировать у школьников навыки безопасного поведения в цифровой среде.

Мероприятие проходило с 10 по 13 ноября. Всего на участие в форуме поступило 62 заявки, а проект объединил 124 человека – активистов школьных медиацентров и тех, кто только пробует себя в сфере медиа. Такая связка «наставник – наставляемый» позволяет не просто учить, а передавать практические навыки из рук в руки: от настройки камеры до монтажа и продвижения роликов.

В течение четырёх дней школьники создавали видеоролики на шесть острых социальных тем: о безопасном поведении в цифровой среде и кибербезопасности, о профилактике травли и культуре уважительного общения, о добровольчестве как способе позитивных изменений, о здоровом и безопасном образе жизни, о профилактике вовлечения несовершеннолетних в употребление психоактивных веществ и о профилактике противоправного поведения. В форуме принимали участие федеральные эксперты в сфере медиа и молодёжной политики и региональные министры.

Третий день форума ребята провели в госмедиахолдинге: посетили редакцию ПАИ, студию телеканала «Первый Псковский», радиостанции «7 НЕБО» и «Серебряный дождь». Четвёртый день форума стал самым многолюдным: помимо школьников, к нему присоединились представители родительского сообщества и советники по воспитанию из школ.

Напомним, что проект реализуется при грантовой поддержке министерства молодёжной политики Псковской области. Организаторы – всероссийский проект «Навигаторы детства» (реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения РФ), региональное отделение Союза журналистов России, телеканал «Первый Псковский» и Псковское агентство информации.

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