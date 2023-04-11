Бордюрный камень понизят на улице Кузбасской Дивизии по просьбе матери детей-инвалидов

11:00, 11 апреля 2023, ПАИ

Жительница Пскова, мать дочерей с диагнозом ДЦП (инвалиды первой группы), обратилась к депутату Псковской городской Думы Юлии Пожидаевой с просьбой оказать содействие в решении вопроса по занижению бордюрного камня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-слудбе гордумы.



Одна из дочерей может передвигаться самостоятельно на коляске. Наличие съездов, по словам заявительницы, даст девочке возможность интегрироваться в социум.



Псковичка просит обустроить безопасные заезды и съезды на пешеходную зону возле одного из магазинов по улице Кузбасской Дивизии, 28б, а также на выезде с дворовой территории, прилегающей к улице Восточный проезд.



На встрече, которая состоялась на прошлой неделе, присутствовали депутаты ПГД Юлия Пожидаева и Марина Борисенкова, а также представители УГХ администрации Пскова.



По запросу горожанки предложены следующие варианты: выделить средства из бюджета для проведения работ в этом году и привлечь к обустройству собственников коммерческих организаций, осуществляющих деятельность с использованием данного участка дороги.