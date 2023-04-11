Зарплатный проект могут подключить клиенты любого банка

11:32, 11 апреля 2023, ПАИ

Получить доступ к привилегиям зарплатных клиентов Сбера могут клиенты любого банка. Для этого нужно подключить персональный зарплатный проект, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Для подключения необходимо в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «Сервисы» — «Поступления» — «Зарплата» — выбрать пункт «Пополнять самостоятельно». После этого в течение двух месяцев необходимо перечислять рассчитанную сумму или вносить наличные через банкомат на карту или счёт Сбера. Доступ к зарплатным привилегиям откроется на третий месяц. Для сохранения выгодных условий следует продолжать пополнения ежемесячно.

Ранее для расчёта минимальной суммы перевода необходимо было подтверждать доход через «Госуслуги». Сейчас сервис сам рассчитает минимальную сумму перевода на карту Сбера на основании прошлых доходов, если раньше клиент получал зарплату в Сбербанке. Функция уже доступна владельцам Android мобильного приложения версии 14.10 и скоро появится на устройствах iOS.

Если клиент перестал получать зарплату на карту Сбера последние 30 дней, то он получит уведомление с предложением сохранить условия обслуживания при подключении к персональному зарплатному проекту. На время выполнения условий подключения привилегии зарплатного клиента сохранятся.

Клиенту, который никогда не получал зарплату в Сбере или с этого момента прошло больше года, как и раньше необходимо будет подтвердить доход через «Госуслуги» для расчёта минимальной суммы перевода.

«Мы запустили персональный зарплатный проект в августе прошлого года и предложили его участникам выгодные условия по продуктам Сбера и наших партнёров. Спрос на такую услугу оказался высоким, поэтому мы ещё больше упростили клиентский путь для подключения к проекту. В то же время выгода по продуктам будет максимальной, если получать зарплату на карту Сбера от работодателя. Тогда клиент сможет пользоваться и нашим популярным сервисом «Деньги до зарплаты» — это возможность занять у банка до половины зарплаты на один месяц всего за 14 рублей на каждую тысячу рублей», - пояснила директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка Екатерина Гарцева.