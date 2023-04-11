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Общество

В Великих Луках начались работы по капремонту многоквартирных домов

Работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах начались в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: Фонд капитального ремонта Псковской области

Ведущий инженер регионального оператора проверила ход работ на улице Тенистой, 31 в рамках реализации краткосрочного плана программы капитального ремонта на 2023 год. Работы выполняет подрядная организация «Созидатель» в соответствии с договором от 5 апреля.

На объекте установлены строительные леса, выполнен ремонт старого штукатурного слоя. Сейчас ведется подготовка к покраске поверхности фасада и наружных откосов, а далее будет выполнен ремонт цоколя и устройство отмостки. Также подрядная организация установит новые пластиковые окна в местах общего пользования.

В фонде отметили, что в указанном доме в 2023 году будет также проведен ремонт систем теплоснабжения и электроснабжения. «Собираемость взносов по дому составляет более 97 %», — констатировал регоператор.

В доме на проспекте Ленина, 59, корпус 1 начаты работы по ремонту фасада – подрядная организация ИП «Майоров А. В.» проводит отбивку цоколя. В ближайшее время начнется капремонт крыш домов на набережной Александра Матросова, 4 и 6/1, сейчас ведется закупка материала.

В фонде рассказали, что всего на текущий год в Великих Луках запланирован капитальный ремонт 47 конструктивных элементов в 26 многоквартирных домах.

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