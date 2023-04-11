В апреле псковских школьников ждут экофестивали и встречи с писателями

11:53, 11 апреля 2023, ПАИ

В апреле страна отмечает День космонавтики и юбилей классика русской литературы Александра Островского, вспоминает подвиги святого благоверного князя Александра Невского и радуется Светлому Христову Воскресению. Этим и другим событиям будут посвящены мероприятия в рамках межведомственного федерального проекта «Культура для школьников», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

11 апреля в рамках эколого-просветительского проекта «По Печорской стороне: хутора и частные музеи Псковской области» в детской экологической библиотеке «Радуга» (Новоселов, 11) пройдет встреча-презентация «Сето, сету — загадочный народ, его история и культура». Начало в 13 часов. В программе — презентация музея-усадьбы народа сето в деревне Сигово, выставка-инсталляция и многое другое.

12 апреля невельские школьники пройдут «Через тернии к звёздам». Так называется мероприятие для учащихся младших классов, которое проведут сотрудники Музея истории города Невеля. Ребята узнают историю освоения космоса, посмотрят документальный фильм и примут участие в мастер-классе по изготовлению «космических» поделок. Присоединяйтесь! Музей находится по адресу: город Невель, улица Ленина, дом 14.

Второй экологический фестиваль «Чистый город» пройдет в Пскове с 17 по 23 апреля. Школьники — главные участники. Для них в программе: акция «Добрые крышечки», творческий конкурс экоплаката «Береги свою планету — ведь другой, похоже, нету», встречи со специалистами Себежского национального парка и подворья «Птичий дворик», час экологии, мастер-классы по изготовлению фотокартин из природного материала и многое другое. Юных экологов ждут в Пскове, в детской библиотеке «Радуга» (ул. Новоселов, 11).

18 апреля в 14:00 в областной библиотеке для детей и юношества имени Каверина состоятся межрегиональные Александро-Невские юношеские чтения. Тема этого года — «Россия и Восток: от Александра Невского до наших дней». Участники уже определены. А вот прийти и послушать их доклады могут все желающие! Чтения будут проходить по адресу: Октябрьский проспект, 7а.

19 апреля о смысле, приметах и символах пасхальной недели расскажет преподаватель Псковcкого областного колледжа культуры имени Н. А. Римского Корсакова Вера Кагазежева. Лекция-беседа будет сопровождаться показом обрядового действа пасхальных традиций. Начало в 15.30. Ждем всех интересующихся по адресу: улица Воеводы Шуйского 2, класс 413.

22 апреля в Псковском техническом лицее состоится гала-концерт с участием победителей фестиваля-конкурса исполнителей на русских народных инструментах, посвящённый 140-летию со дня рождения Бориса Трояновского. Начало в 14:00.

23 апреля в рамках проекта «Культура для школьников» в библиотеке имени Курбатова пройдет концерт «Русская песня собирает друзей». В программе — выступления известных народных и фольклорных коллективов. Начало в 15:00 в актовом зале (Псков, Профсоюзная, 2, 1-й этаж).

24 апреля в 14:00 учащихся школ ждут на очередное заседание исторического клуба, посвященное истории и героям Ледового побоища. Его проведет ведущий методист Регионального центра чтения библиотеки имени Курбатова Валерия Белоглазова. Место встречи — Псков, Профсоюзная, 2, Голубой зал.

Всех интересующихся музыкой школьников приглашает Псковский областной колледж культуры имени Н. А. Римского-Корсакова. 24 апреля там состоится студенческий концерт «Философ с пламенем страстей в груди», посвященный юбилею самого романтичного и харизматичного немецкого композитора XIX века Иоганнеса Брамса. Ведущая — музыковед Ирина Сидякова. Вход свободный. Начало в 17:00 в малом концертном зале (Псков, ул. Воеводы Шуйского, д. 2).

Младшим школьникам будет интересно пообщаться с Мариной Дороченковой из Санкт-Петербурга — биологом, исследователем, музейным педагогом, автором научно-познавательных книг. 24 апреля она проведет две встречи. Первая состоится в 10:15 в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева (ул. Труда, 20). Вместе с героем книги «Кто пёрышко потерял?» Ветерком дети отправятся на поиски перышек и узнают много интересного о жизни в лесу. Занятие пройдет с демонстрацией природоведческих коллекций. А в 12.30 в библиотеке микрорайона Овсище (ул. Алехина, 20) Марина Дороченкова расскажет о своей книге «Вадим Гиппенрейтер: «Природа — среда моего обитания».

26 апреля автор проекта «Библиотеатр. Прямая речь» Регионального центра чтения библиотеки имени Курбатова Нина Яковлева представит литературно-художественную программу, посвященную 200-летию Александра Островского. Встреча пройдет с участием заслуженного артиста России Виктора Яковлева. Пьесы драматурга по-прежнему современны, а его личность вызывает неподдельный интерес. Всех, кто интересуется литературой, ждут в 15:00 в актовом зале библиотеки имени Курбатова (Псков, Профсоюзная, 2).

29 апреля в рамках Вахты Памяти - 2023, которая пройдёт в деревне Бегуново Невельского района, состоится военно-патриотическое обучающее мероприятие для старшеклассников «Отечества достойные сыны». Сотрудники музея истории Невеля и члены поискового объединения «Псковский рубеж» расскажут об истории Невельского района в годы Великой Отечественной войны, об увековечении имён и памяти погибших воинов Красной Армии, познакомятся с основами поисковой деятельности.