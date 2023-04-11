В Пскове подводят итоги конкурса «Экспортер года»

11:39, 11 апреля 2023, ПАИ

Итоги конкурса «Экспортер года» подводят в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.

Сегодня проходит заседание «Время экспортировать». Среди спикеров — председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев, руководитель представительства АО «Российский экспортный центр» в Санкт-Петербурге Андрей Миронов и президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов. Участники говорят об инструментах для экспортирования в современных условиях.

В программе также два семинара «Учимся на чужих ошибках: топ-10 ошибок российского экспортера» и «Участие российских экспортёров в зарубежных выставках». Завершится мероприятие награждением победителей.