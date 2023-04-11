Пожар в жилом доме произошел в Куньинском районе

12:17, 11 апреля 2023, ПАИ

Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в деревне Каськово Куньинского района, сообщает портал Luki-News.

Сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире поступило 10 апреля в 19:24. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы спецтехники, 6 человек.

Огнем поврежден диван, оплавилось потолочное перекрытие в комнате и на кухне. Помещения второй комнаты и коридора закопчены по всей площади.

Предположительно причиной пожара стало короткое замыкание в розетке.