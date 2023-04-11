Алкоголь и приставки: псковичам назвали запрещенные к отправке бойцам СВО вещи

12:29, 11 апреля 2023, ПАИ

Что запрещается передавать военнослужащим в зону СВО, объяснила псковичам в своем Тelegram-канале руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачева.

«Жители Псковской области всегда отличались отзывчивостью и желанием помочь тем, кто нуждается в этом. Организации и обычные люди приносят вещи для отправки бойцам СВО. Однако важно понимать, что не всё возможно отправить в зону проведения специальной военной операции», - отметила она.

Так, к отправке разрешены продукты питания с длительным сроком хранения, средства гигиены, перевязочные материалы и нательное белье. При этом передавать домашние консервы, алкоголь, рецептурные препараты и технику, передающую сигналы, строго запрещено.

В видеозаписи руководитель Ресурсного центра подробнее рассказала о том, какая гуманитарная помощь принимается для отправки бойцам СВО, а какая находится под запретом.