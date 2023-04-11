Работу Общественной палаты Псковской области обсудят на «Серебряном дожде»

12:43, 11 апреля 2023, ПАИ

Председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева станет гостьей программы «Оглавление» в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 11 апреля, в 14:00.

В эфире обсудят следующие темы:

- Стоит ли недооценивать Общественную палату региона?

- Какие инициативы членов Палаты находят поддержку у региональных властей?

- Наблюдатели на выборах от Общественной палаты — формальность или важная работа?

- Делегирование Натальи Исаковой в Общественную палату России — аванс или заслужила?

Об этом ведущие Александр Машкарин и Надежда Назаренко поговорят с Натальей Горбачевой в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте».