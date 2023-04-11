Представлен топ-5 самых популярных товаров у псковских дачников

12:48, 11 апреля 2023, ПАИ

Картофель, а также плодовые и хвойные саженцы стали интересовать псковичей с приходом весны, пишет «Комсомольская правда — Псков» со ссылкой на садовый центр Пскова.

Апрель – лучшее вреям для приобретения новых саженцев для своего участка и ухода за имеющимися, отмечают эксперты.

Так как большое внимание владельцы загородных участков сейчас уделяют покупке рассады, четвертым товаром по популярности товаром в садовых центрах стали удобрения, необходимые для укрепления молодых растений. Замыкают пятёрку самых частых покупок дачников средства защиты для растений.