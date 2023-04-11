В Великолукском районе открылся новый ФАП

13:46, 11 апреля 2023, ПАИ

В деревне Шелково Великолукского района заработал новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

ФАП возведён в рамках национального проекта «Здравоохранение». Здесь предусмотрено оказание диагностической, лечебно-профилактической и неотложной помощи, также в планах продажа лекарств. Медпункт оснащён необходимым оборудованием и компьютерной техникой. Новый ФАП появился на месте старого, который был признан аварийным.

В здании семь комнат, каждая комната оснащена специальным оборудованием для тех или иных медицинских манипуляций. В помещениях светло, просторно, здание отапливается, температуру можно регулировать по желанию самостоятельно.