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Общество

Псковский хлебокомбинат запустил линию по производству кремовых тортов

Широкий ассортимент кондитерских изделий выпускает Псковский хлебокомбинат, рассказали ПАИ на предприятии.

«У нас вы найдете лакомство на любой вкус и для детей, и для взрослых», - отметили на хлебокомбинате. «В любом из фирменных магазинов можно заказать торт для вашего торжества. С оформлением и составом, который нужен именно вам. Наша задача – делать людей счастливыми», - подчеркнули на предприятии.

В связи с техническим перевооружением и модернизацией производства на хлебокомбинате была приобретена автоматизированная линия по сборке кремовых тортов. Подробности о производительности новой линии, профессиональной подготовке кадров для кондитерского цеха и планах по развитию предприятия – в новом видеоролике.

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