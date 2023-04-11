Почти 200 псковичей оформили бесплатные электронные билеты для поездок на лечение

13:17, 11 апреля 2023, ПАИ

198 жителей Псковской области, которые имеют право на федеральные льготы, оформили 756 электронных проездных билетов до места лечения для себя и сопровождающих с начала года. Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении Социального фонда.

Льготный проезд входит в набор социальных услуг (НСУ). Его предоставляют гражданам с инвалидностью, пострадавшим от воздействия радиации. Возможные маршруты следования и виды транспорта (воздушный, железнодорожный, автомобильный) для поездок к месту лечения, в том числе санаторно-курортного, определяются в соответствии с законодательством.

Как рассказала управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова, ОСФР оформляет бесплатный проезд вместе с путевкой в санаторий или при направлении на лечение. Гражданину выдаются талоны, которые нужно предъявлять в кассу при оформлении билета. Билет на поезд также можно заказывать онлайн, не посещая железнодорожные кассы.

«Для онлайн-заказа нужно зарегистрироваться на сайте РЖД, выбрать маршрут следования, дату отправления, вагон и место. Когда сервис предложит получить билет по льготе Социального фонда – ввести номер ранее выданного фондом талона, паспортные данные и СНИЛС. Если же человеку привычнее покупать билеты в кассе, достаточно сказать кассиру о наличии льготы и просто продиктовать номер талона», — отметила Наталья Мельникова.

Граждане, имеющие первую группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на получение на тех же условиях для сопровождающего их лица второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.