Почти 200 псковичей оформили бесплатные электронные билеты для поездок на лечение
198 жителей Псковской области, которые имеют право на федеральные льготы, оформили 756 электронных проездных билетов до места лечения для себя и сопровождающих с начала года. Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении Социального фонда.
Льготный проезд входит в набор социальных услуг (НСУ). Его предоставляют гражданам с инвалидностью, пострадавшим от воздействия радиации. Возможные маршруты следования и виды транспорта (воздушный, железнодорожный, автомобильный) для поездок к месту лечения, в том числе санаторно-курортного, определяются в соответствии с законодательством.
Как рассказала управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова, ОСФР оформляет бесплатный проезд вместе с путевкой в санаторий или при направлении на лечение. Гражданину выдаются талоны, которые нужно предъявлять в кассу при оформлении билета. Билет на поезд также можно заказывать онлайн, не посещая железнодорожные кассы.
«Для онлайн-заказа нужно зарегистрироваться на сайте РЖД, выбрать маршрут следования, дату отправления, вагон и место. Когда сервис предложит получить билет по льготе Социального фонда – ввести номер ранее выданного фондом талона, паспортные данные и СНИЛС. Если же человеку привычнее покупать билеты в кассе, достаточно сказать кассиру о наличии льготы и просто продиктовать номер талона», — отметила Наталья Мельникова.
Граждане, имеющие первую группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на получение на тех же условиях для сопровождающего их лица второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.