Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Открыта подача заявок для участия в фестивале «Исаборг»

Открыта подача заявок для участия в фестивале раннесредневековой культуры «Исаборг», который состоится 14-16 июля 2023 года на территории музея-заповедника «Изборск». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Для участия в фестивале необходимо либо заполнить опубликованные в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте» формы, либо выслать в качестве заявки ФИО, название клуба и ссылку на одобренную заявку на Русборг/Былинный берег, пояснили организаторы. 

Заполненные заявки направлять на адрес электронной почты usadba-pskov@yandex.ru. «Будьте готовы к обсуждению вашей заявки. Обязательно просим прочитать и осмыслить правила по аутентичности», — отметили организаторы. 

Срок подачи заявок — до 10 июня. Крупные команды, а также ремесленников и торговцев намерение приехать на фестиваль просят обозначить до 1 мая.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 апреля 2023

Открыта подача заявок для участия в фестивале «Исаборг»
10 апреля 2023

Выставка «Господин Псков» будет закрыта на три дня
10 апреля 2023

Роспатриотцентр откроется в Печорах летом
10 апреля 2023

В Сретенской церкви обнаружили локальные разрушения кладки
10 апреля 2023

Глава города Николай Козловский вручил первые паспорта юным великолучанам
10 апреля 2023

ФОТОФАКТ Спиритическая коробка в псковском сквере

10 апреля 2023

Псковские студенты колледжа искусств выступили в Могилёве

10 апреля 2023

Выставка художника-реставратора Ирины Немцевой пройдёт в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...