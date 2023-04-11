Открыта подача заявок для участия в фестивале «Исаборг»

13:12, 11 апреля 2023, ПАИ

Открыта подача заявок для участия в фестивале раннесредневековой культуры «Исаборг», который состоится 14-16 июля 2023 года на территории музея-заповедника «Изборск». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Для участия в фестивале необходимо либо заполнить опубликованные в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте» формы, либо выслать в качестве заявки ФИО, название клуба и ссылку на одобренную заявку на Русборг/Былинный берег, пояснили организаторы.



Заполненные заявки направлять на адрес электронной почты usadba-pskov@yandex.ru. «Будьте готовы к обсуждению вашей заявки. Обязательно просим прочитать и осмыслить правила по аутентичности», — отметили организаторы.



Срок подачи заявок — до 10 июня. Крупные команды, а также ремесленников и торговцев намерение приехать на фестиваль просят обозначить до 1 мая.