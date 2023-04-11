В Псковской области набирают волонтёров для организации голосования за объекты благоустройства
Региональный волонтерский штаб объявил набор добровольцев для поддержки всероссийского голосования за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Регистрация открыта на сайте добро.ру. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.
Волонтером может стать любой желающий старше 14 лет. Его основная задача — информировать граждан об участии в голосовании, о представленных объектах и как отдать свой голос за понравившиеся проекты благоустройства общественных пространств. Помощь добровольцев потребуется в первую очередь тем, кому трудно ориентироваться в интернете.
Голосование по выбору проектов для будущего благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» будет проходить с 15 апреля по 31 мая. Объекты, которые наберут наибольшее количество голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.
Мероприятия программы «Формирование комфортной городской среды» нацелены на повышение уровня комфорта и безопасности как жителей региона, так и туристов. Она реализуется правительством РФ с 2017 года по поручению президента России. В ее основе — партийный проект «Единой России» «Городская среда».
Псковская область регулярно участвует во всероссийском конкурсе. За это время проведены работы по благоустройству в сотнях дворов и общественных территорий. В частности, приведен в порядок «Городской вал» в Опочке и сквер возле школы в Изборске, реконструирована набережная реки Шелонь и прилегающая территория в Порхове «На берегу истории» и парк «Петровский» у подножия объекта культурного наследия федерального значения «Земляная крепость, построенная по приказу Петра I в 1704–1708 годах в связи с опасностью вторжения войск короля Карла XII» на левом берегу реки Ловать в городе Великие Луки и другие.