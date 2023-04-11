В Псковской области набирают волонтёров для организации голосования за объекты благоустройства

13:33, 11 апреля 2023, ПАИ

Региональный волонтерский штаб объявил набор добровольцев для поддержки всероссийского голосования за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Регистрация открыта на сайте добро.ру. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Волонтером может стать любой желающий старше 14 лет. Его основная задача — информировать граждан об участии в голосовании, о представленных объектах и как отдать свой голос за понравившиеся проекты благоустройства общественных пространств. Помощь добровольцев потребуется в первую очередь тем, кому трудно ориентироваться в интернете.

Голосование по выбору проектов для будущего благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» будет проходить с 15 апреля по 31 мая. Объекты, которые наберут наибольшее количество голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Мероприятия программы «Формирование комфортной городской среды» нацелены на повышение уровня комфорта и безопасности как жителей региона, так и туристов. Она реализуется правительством РФ с 2017 года по поручению президента России. В ее основе — партийный проект «Единой России» «Городская среда».

Псковская область регулярно участвует во всероссийском конкурсе. За это время проведены работы по благоустройству в сотнях дворов и общественных территорий. В частности, приведен в порядок «Городской вал» в Опочке и сквер возле школы в Изборске, реконструирована набережная реки Шелонь и прилегающая территория в Порхове «На берегу истории» и парк «Петровский» у подножия объекта культурного наследия федерального значения «Земляная крепость, построенная по приказу Петра I в 1704–1708 годах в связи с опасностью вторжения войск короля Карла XII» на левом берегу реки Ловать в городе Великие Луки и другие.