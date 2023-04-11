Повестка будет считаться врученной через неделю с даты ее размещения в реестре

14:08, 11 апреля 2023, ПАИ

Повестка будет считаться врученной гражданину через неделю после ее размещения в реестре повесток. Об этом говорится в поправках к законопроекту о совершенствовании системы воинского учета, размещенных в базе законодательной системы Госдумы.

«При этом отмечается, что повестки, направленные в письменной форме по почте гражданам, подлежащим призыву на военную службу, считаются врученными под расписку в день доставки (вручения) соответствующих заказных писем указанным гражданам при наличии в уведомлении о вручении заказного письма отметки организации почтовой связи о доставке (вручении) заказного письма гражданину», - отмечается в сообщении.

Повестка в электронной форме считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе.