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Общество

Повестка будет считаться врученной через неделю с даты ее размещения в реестре

Повестка будет считаться врученной гражданину через неделю после ее размещения в реестре повесток. Об этом говорится в поправках к законопроекту о совершенствовании системы воинского учета, размещенных в базе законодательной системы Госдумы.

«При этом отмечается, что повестки, направленные в письменной форме по почте гражданам, подлежащим призыву на военную службу, считаются врученными под расписку в день доставки (вручения) соответствующих заказных писем указанным гражданам при наличии в уведомлении о вручении заказного письма отметки организации почтовой связи о доставке (вручении) заказного письма гражданину», - отмечается в сообщении.

Повестка в электронной форме считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе. 

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