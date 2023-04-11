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Еще три пилота подали заявки на участие во встрече воздухоплавателей в Великих Луках

На 27-ю Международную встречу воздухоплавателей, которая состоится летом, зарегистрировались еще три аэронавта. Об этом сообщает портал Luki-News.

Одна из заявок на участие поступила от Владимира Ермакова из Рязани. В прошлом году на встрече воздухоплавателей в Великих Луках спортсмен занял седьмое место. В тот раз он сбросил первый маркер соревнований, но поспешил со стартом и получил штраф за ранний взлёт. 

Фото здесь и далее: портал Luki-News

Заявки на участие в мероприятии также подали супруги Дмитрий Кузьминых и Диана Насонова из Московской области. 

Напомним, встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 11 по 17 июня.

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