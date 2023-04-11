Псковичей приглашают поучаствовать в месячнике чистоты

14:44, 11 апреля 2023, ПАИ

Месячник чистоты пройдет в Пскове с 15 апреля по 15 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.

«Неравнодушные псковичи могут выбрать место для субботника самостоятельно или посоветоваться с управлением городского хозяйства. Оно же принимает заявки от групп активистов по телефону 29-15-16 и готово обеспечить их инвентарем: граблями, перчатками и мешками», - написал Борис Елкин.

По его словам, в прошлом году на субботники вышли около двух тысяч человек. Благодаря жителям навели чистоту на 55 территориях и вывезли почти 800 кубометров мусора.