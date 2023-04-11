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Культура

Псковских поэтов приглашают к участию в конкурсе «Я так вижу»

Псковский городской молодёжный центр приглашает псковичей в возрасте от 14 до 35 лет поучаствовать в поэтическом видеоконкурсе «Я так вижу». Участникам предстоит выполнить творческую работу - визуализацию литературных произведений как современной, так и классической поэзии. Об этом ПАИ рассказали в молодежном центре.

Для участия необходимо подготовить одну или несколько видеоработ, снятых любыми доступными средствами, в любой стилистике и жанре. Основными элементами работы являются: поэтический текст и отображающий его смысл видеоряд. Хронометраж одного видео не должен превышать 4 минут.

Видеоработы будут оцениваться по следующим критериям: качество озвучки (чёткость и грамотность речи, артистизм), режиссёрская работа (соблюдение композиции – начало, конец; соответствие видеоряда тексту, логическая завершённость), техническое исполнение (качество монтажа, подбор музыкального сопровождения, качество звука) и оригинальность.

Заявки принимаются до 4 мая включительно. Отправить видеоролик необходимо через специальную регистрационную форму.

11 мая состоится публичный показ лучших работ конкурса, будут объявлены результаты и пройдет торжественное награждение победителей.

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