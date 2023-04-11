Иван Грибов может занять должность прокурора Владимирской области

15:35, 11 апреля 2023, ПАИ

Профильные комитеты Совета Федерации на совместном заседании поддержали представленные президентом кандидатуры на должности прокуроров трех российских регионов, а также военных прокуроров Тихоокеанского и Черноморского флотов.

В частности, на заседании поддержали кандидатуру Ивана Грибова на должность прокурора Владимирской области, пишет ТАСС. В настоящее время он занимает пост прокурора Псковской области.

Информацию о результатах рассмотрения представленных президентом РФ для проведения консультаций кандидатур на должности прокуроров доведут до сенаторов на пленарном заседании.

В соответствии с Конституцией РФ глава государства назначает на должности после консультаций с Совфедом и освобождает от них генерального прокурора, его заместителей, а также прокуроров субъектов РФ и приравненных к ним прокуроров военных и других специализированных прокуратур.