Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Иван Грибов может занять должность прокурора Владимирской области

Профильные комитеты Совета Федерации на совместном заседании поддержали представленные президентом кандидатуры на должности прокуроров трех российских регионов, а также военных прокуроров Тихоокеанского и Черноморского флотов.

В частности, на заседании поддержали кандидатуру Ивана Грибова на должность прокурора Владимирской области, пишет ТАСС. В настоящее время он занимает пост прокурора Псковской области.

Информацию о результатах рассмотрения представленных президентом РФ для проведения консультаций кандидатур на должности прокуроров доведут до сенаторов на пленарном заседании.

В соответствии с Конституцией РФ глава государства назначает на должности после консультаций с Совфедом и освобождает от них генерального прокурора, его заместителей, а также прокуроров субъектов РФ и приравненных к ним прокуроров военных и других специализированных прокуратур.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 апреля 2023

День призывника прошел в Пскове
11 апреля 2023

Иван Грибов может занять должность прокурора Владимирской области
11 апреля 2023

До +19 градусов ожидается в Псковской области 12 апреля
11 апреля 2023

В центре по охране памятников опровергли факт вандализма на месте гибели Матросова
11 апреля 2023

Псковичей приглашают поучаствовать в месячнике чистоты
11 апреля 2023

В Великих Луках начались работы по капремонту многоквартирных домов
11 апреля 2023

Продлена регистрация в школу «МедиаМол» в Пскове
11 апреля 2023

Псковичам предлагают пройти диспансеризацию

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...