Число членов Общественной палаты Псковской области может сократиться
Число членов Общественной палаты Псковской области может сократиться, сообщила ее председатель Наталья Горбачева в эфире программы «Оглавление» на «Серебряном дожде» (88.3 FM).
Она не исключила в перспективе сокращения числа членов палаты с 36 до меньшего.
«Это мысль, над которой можно подумать. Сокращение — это не какая-то самоцель, ни в коем случае, или от кого-то избавиться. 36 — для нашей области, наверное, многовато. Например, областное Собрание плохому не научит, работают 26 депутатов, хорошо справляются», - сказала гостья студии.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
11 апреля 2023
Наталья Горбачева заявила о важности формирования корпуса наблюдателей от Общественной палаты