Число членов Общественной палаты Псковской области может сократиться

15:50, 11 апреля 2023, ПАИ

Число членов Общественной палаты Псковской области может сократиться, сообщила ее председатель Наталья Горбачева в эфире программы «Оглавление» на «Серебряном дожде» (88.3 FM).

Она не исключила в перспективе сокращения числа членов палаты с 36 до меньшего.

«Это мысль, над которой можно подумать. Сокращение — это не какая-то самоцель, ни в коем случае, или от кого-то избавиться. 36 — для нашей области, наверное, многовато. Например, областное Собрание плохому не научит, работают 26 депутатов, хорошо справляются», - сказала гостья студии.