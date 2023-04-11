Семь лет колонии получил житель Печор за сбыт наркотиков

16:22, 11 апреля 2023, ПАИ

Семь лет колонии получил житель города Печоры за сбыт наркотиков, сообщили ПАИ в прокуратуре района.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в августе 2022 года 42-летний мужчина договорился с неизвестным о покупке 1,4 грамма метадона. «Закладка» с наркотиком располагалась в Псковской районе.

В тот же день мужчина продал метадон наркоману. Он же несколькими днями ранее аналогичным способом приобрел 0,11 грамма метадона и продал его другому наркозависимому покупателю.

С учетом позиции прокурора подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228.1, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.