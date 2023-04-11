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Общество

Псковские студенты-повара посостязались в конкурсе «Профессионалы»

Региональный этап конкурса профессионального мастерства «Профессионалы» по компетенции «Поварское дело» прошел в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса, передает корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

«Все учебные заведения, на базе которых обучаются студенты по специальностям «Повар-кондитер», «Технология продукции общественного питания», «Поварское и кондитерское дело», на отборочном этапе выбирают самого лучшего студента. Затем они направляют этого претендента на региональный этап, где в честной и конкурентной борьбе выявляется самый лучший», - сказала главный эксперт по компетенции «Поварское дело» Светлана Ульянова.

Затем победитель, по её словам, представит Псковскую область на следующем этапе – на отборочных соревнованиях, которые пройдут в сентябре.

«У нас три соревновательных дня, которые разделены на модули. Каждый модуль представляет конкурсное задание. Сегодня, например, участники демонстрировали навыки по приготовлению соусов и десертов», - отметила собеседница ПАИ.

Как подчеркнула Светлана Ульянова, все рецепты являются личными разработками конкурсантов. Их работу оценивают по качеству приготовленной пищи, креативности в оформлении и презентации блюда и по использованию новейших технологий в приготовлении.

«Основная категория – это студенты, которые обучаются по программам среднего профессионального образования, с 16 до 22 лет. Жюри – это эксперты-наставники, которые готовили ребят, но с условием того, что они не могут оценивать работу своих подопечных, а также представители индустриальной отрасли», - уточнила Светлана Ульянова.

Также для участников конкурса эксперты провели мастер-класс по молекулярной кухне и авторскому медовику.

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