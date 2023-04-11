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Спорт

Псковички завоевали бронзу на областном турнире по волейболу

Турнир по волейболу среди девушек 2010-2011 годов рождения прошел в поселке Сосновый Бор Себежского района. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: администрация города Пскова

В соревнованиях приняли участие команды спортивной школы «Бригантина» (Псков), «Титан» (Великие Луки), спортсмены из Невеля, Пустошки, Идрицы и Себежа.

Под руководством тренеров Анжелы Цветковой и Ольги Муштуковой девушки спортшколы «Бригантина» завоевали бронзовые медали, лучшим игроком команды признана Вероника Петрова.

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