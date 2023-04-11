Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов детям

16:33, 11 апреля 2023, ПАИ

Госдума в I чтении приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Устройства без никотина и расходники также будут запрещены для детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Решение принято. Это вопрос здоровья наших детей. В жидкостях для вейпов содержатся тяжёлые металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований. Токсичные пары вейпов способствуют образованию рубцов на легких и сужению дыхательных путей», - написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что этот вопрос обсуждался и «абсолютное большинство высказалось за принятие мер по защите детей от пагубной привычки».

«Спасибо вам за обратную связь и поддержку!» - заключил Вячеслав Володин.