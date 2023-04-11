Олег Басников проверил ход догазификации в Порховском районе

16:49, 11 апреля 2023, ПАИ

Три района Псковской области посетил с рабочим визитом генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков», АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников, сообщили в пресс-службе компании.

Совместно с заместителем гендиректора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Псков» Игорем Мелузовым, заместителем главы администрации Порховского района по промышленности, строительству и ЖКХ Валерием Хабибуллиным и депутатом Псковского областного Собрания Геннадием Григорьевым Олег Басников проверил ход догазификации в деревне Полоное и принял участие в подключении к сетевому газу первых домовладений.

Также делегация проинспектировала работы по переводу на природный газ Вечного огня в поселке Дедовичи и Огня памяти в городе Дно.

На рабочих совещаниях с руководством районов обсудили ход исполнения догазификации, соблюдение планов-графиков, проведение строительно-монтажных работ, социальную поддержку граждан на газификацию и восстановление дорожного полотна после завершения строительства.

«Темпы догазификации этих трех районов достаточно высокие. Постоянный контроль за ходом работ позволяет оперативно решать проблемные вопросы во взаимодействии с региональными властями», - подчеркнул Олег Басников.