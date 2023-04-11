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Общество

Руководство «Экопрома» проверило состояние спецтехники в Порхове

Автоколонну «Порхов» филиала ООО «Экопром» посетили директор филиала компании Александр Киселев и его заместитель Марина Мезенцева 10 апреля. Они провели рабочее совещание с механиком по выпуску автотранспорта автоколонны «Порхов» Дмитрием Рядновым. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».     

Фото: «Мехуборка Псков»

В ходе совещания руководители осмотрели технику, оценили ее состояние, пообщались с сотрудниками, которые занимаются ремонтом транспорта, поставили ряд задач по решению вопросов технического обеспечения.  

На сегодняшний день автоколонна «Порхов» составляет шесть единиц спецавтотранспорта, на которых осуществляется обслуживание Дедовичского, Дновского и Порховского районов. Общая численность населения - около 43 000 человек. Среднемесячный объем вывозимых отходов - порядка 15 000 кубометров. Численность сотрудников автоколонны «Порхов» - 28 человек.   

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