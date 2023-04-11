Наталья Горбачева рассказала об отношении псковичей к Общественной палате

17:20, 11 апреля 2023, ПАИ

Об отношении жителей региона к Общественной палате Псковской области рассказала ее председатель Наталья Горбачева в эфире программы «Оглавление» на «Серебряном дожде» (88.3 FM).

«Большого скепсиса мы не ощущаем, потому что и общество меняется. Жизнь наша меняется. Считаю, что работа Общественной палаты, ключевое слово общественной, должна стать более народной», - отметила гостья студии.

Наталья Горбачева также подчеркнула, что актив палаты составляет чуть более 50 % членов. «Это единомышленники, это те, кто понимает, что это не работа, за которую платят деньги, а это зов души. Это работа для общества. Почему не делают остальные? Я не раз задавала этот вопрос и в публичной сфере. Если тебя выдвинули на общественную работу, здесь не стоит вопрос хочу - не хочу, ты согласился», - подчеркнула председатель Общественной палаты.