Упрощена процедура признания бойцов пропавшими без вести

17:01, 11 апреля 2023, ПАИ

Новая процедура признания бойцов пропавшими без вести и погибшими окончательно утверждена Госдумой. Об этом в своём телеграм-канале сообщил генеральный секретарь партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Инициатива рабочей группы по СВО, которая значительно упрощает и ускоряет этот процесс, сегодня одобрена в третьем чтении и направлена в Совфед. Благодарю коллег-депутатов за оперативную отработку», - написал Андрей Турчак.

Теперь семьям участников СВО не придется ждать годами в подвешенном состоянии - признание человека пропавшим без вести возможно по истечении полугода. И уже через 3 месяца после получения статуса пропавшего без вести суд может признать бойца погибшим.

Но если человек исчез при обстоятельствах, явно угрожавших смертью, то суд может объявить его умершим сразу по истечении 6 месяцев. Проводить отдельную процедуру его близким будет не нужно.

Упростится и процесс признания бойца погибшим при наличии очевидцев - достаточно будет заявления командира в ЗАГС или МФЦ.

Новый регламент имеет обратную силу и распространяется на все случаи, возникшие с 24 февраля прошлого года. Он коснется широкого круга лиц, находящихся в зоне СВО и приграничье, - кроме бойцов это сотрудники всех правоохранительных органов, гражданские, выполнявшие там служебные задачи, мирные жители. И позволит родственникам получать все положенные меры поддержки.