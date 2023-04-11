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Общество

Упрощена процедура признания бойцов пропавшими без вести

Новая процедура признания бойцов пропавшими без вести и погибшими окончательно утверждена Госдумой. Об этом в своём телеграм-канале сообщил генеральный секретарь партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Инициатива рабочей группы по СВО, которая значительно упрощает и ускоряет этот процесс, сегодня одобрена в третьем чтении и направлена в Совфед. Благодарю коллег-депутатов за оперативную отработку», - написал Андрей Турчак.

Теперь семьям участников СВО не придется ждать годами в подвешенном состоянии - признание человека пропавшим без вести возможно по истечении полугода. И уже через 3 месяца после получения статуса пропавшего без вести суд может признать бойца погибшим. 

Но если человек исчез при обстоятельствах, явно угрожавших смертью, то суд может объявить его умершим сразу по истечении 6 месяцев. Проводить отдельную процедуру его близким будет не нужно. 

Упростится и процесс признания бойца погибшим при наличии очевидцев - достаточно будет заявления командира в ЗАГС или МФЦ. 

Новый регламент имеет обратную силу и распространяется на все случаи, возникшие с 24 февраля прошлого года. Он коснется широкого круга лиц, находящихся в зоне СВО и приграничье, - кроме бойцов это сотрудники всех правоохранительных органов, гражданские, выполнявшие там служебные задачи, мирные жители. И позволит родственникам получать все положенные меры поддержки.

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