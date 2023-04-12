«Пасха на пороге!»: гости ПАИ рассказали о семейных традициях праздника

12:06, 12 апреля 2023, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали о том, как они готовятся к празднику и что кладут в пасхальную корзинку.

Начальник следственной части следственного управления УМВД РФ по Псковской области Артур Геворкян:

- Наша семья связана с церковью, и к Пасхе мы подходим осознанно. Эти традиции у нас от бабушки: она всё знает и подсказывает, где нужно – направляет. Большинство членов нашей семьи на протяжении многих лет соблюдают Великий пост. Я уже тринадцать лет пощусь. За время поста привыкаешь жить без мяса. И это не трудно. Наоборот, иногда я даже расстраиваюсь, когда приходится переходить на мясные блюда.

Конечно, накануне Пасхи вся неделя буквально расписана: наводим порядок в доме, печем куличи и, конечно, красим яйца. Обычно в семье происходит разделение труда, и чаще всего в этом процессе задействованы жена, мама и бабушка. А что касается яиц, то жене нравится их красить в разные приятные цвета, а мама по старой традиции окунет их в шелуху. Они получаются очень красивые – янтарные. А куличи освящать ходим в церковь Анастасии Узорешительницы. Так что мы справляем Пасху как надо!

Олимпийский чемпион, фигурист Евгений Плющенко:

- Раньше в церковь ходил на крестный ход. Сейчас я смотрю службу и слушаю. Вместе с детками всей семьёй красим яйца и пасочку едим. Это обязательно. Сейчас у нас Арсюха подрастает – два с половиной года. Так что будем красить!

Руководитель Центра доктора Бубновского, врач-кинезитерапевт Людмила Кочукова:

- Для меня Пасха – это прежде всего традиции, переданные от бабушки и дедушки. Раньше в деревне собирались и стар и млад, готовили лунку, красили, а потом катали яйца. Мы и сейчас продолжаем собираться. Только теперь уже с детьми и внуками. А ещё Пасха – это время для отдыха. Все труды по дому и даче завершены ещё до Чистого четверга, и можно расслабиться. Мы точно знаем, что выедем на природу, займёмся активными играми, получим первые лучики солнца, первый энергетический заряд от дружеского общения. Но главное – мы обязательно построим лунку! Все дети любят это мероприятие и всегда участвуют. А яйца в нашей компании – самые разнообразные. Я лично люблю яркие. Покупаю специальные смеси: жёлтые, голубые, красные. Экономисты экономят – красят перепелиные. Нерадивые покупают киндер-сюрпризы и дарят их. Словом, от каждого по способностям и возможностям. И конечно же, мы бьёмся яйцами – кто победит!

Главный врач Центра доктора Бубновского, заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук Людмила Панарина:

- Пасха – некое сакральное событие. Она действует на меня по-особенному. Потому что пришла весна, всё пробуждается, а зима и холод уходят. Пасха – это почки и верба, это яркое солнце и голубое-голубое просто невероятное небо. Поэтому всё, что связано с преддверием Пасхи, которая в этом году приходится на 16 апреля, для меня свято. Как-то давно одна из моих уважаемых сотрудниц сказала: «Запомни, к Пасхе надо перестирать каждую тряпочку». И эта фраза во мне сидит. Я знаю, что мне надо успеть всё: вымыть окна, перестирать покрывала и подушки. Словом, я убираю квартиру сверху донизу. Я не обманываю. И когда всё это сделано, для меня самый большой ритуал – печь куличи. Сам процесс – ты месишь тесто, добавляешь изюм, курагу, ванилин... Все эти запахи – это просто великолепно! Для меня важно, чтобы и яйца были красиво выкрашены. Навожу разных красок и крашу ими. Стараюсь, чтобы вся весна в корзине лежала. Потом ставлю вербу, нарциссы, и мне так хорошо! Пасха!

Врач-кинезитерапевт Центра доктора Бубновского Игорь Тимишбаев:

- Пасха – это хороший светлый праздник, который мы с нетерпением ждём. Разумеется, мы всё в квартире накануне убираем, печём куличи и красим яйца. Именно окраска яиц и является нашей самой яркой семейной традицией. В этом процессе участвуют самые младшие члены семьи. Именно дети задают тон празднику. Они сами заранее выбирают цвета и – за дело! Это сплачивает семью, помогает провести время весело и беззаботно.

Директор Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ Нина Бугеро:

- В нашей семье сохраняется традиция отмечать важные праздники вместе. Это позволяет нам увидеться, приятно провести время и зарядиться хорошим настроением. В числе основных праздников, конечно, Новый год и Пасха. Пасхальные традиции у нас передаются от бабушки к маме и далее. Так, в Чистый четверг мы убираемся и красим яйца. Раньше их красили в обычной луковой шелухе, а сейчас такое разнообразие... В магазинах продают столько интересного декора: можно цыплёнка привесить или мультяшных героев добавить. Моя маленькая дочка, которая только пойдёт в первый класс, очень любит это делать. Конечно, мама печёт куличи. Хотя порой и говорит, что устала возиться, но потом всё же печёт сама. Как же без них обойтись? Это ведь так вкусно!

Начальник отдела государственной службы, правового обеспечения и кадровой политики комитета по здравоохранению Псковской области Ирина Жаворонкова:

- У нас Пасха часто совпадает с днями рождения близких родственников – мамы и сестры. Поэтому, как правило, у нас тройной праздник. И мы очень радуемся, когда они совпадают. Мы предпочитаем всё натуральное. Поэтому стараемся не покупать в магазине, а делаем всё сами. Конечно, красим яйца. Причём предпочтительно в луковой шелухе. Это и вкусно, и полезно. Сами делаем пасху из хорошего домашнего творога. Чистый четверг посвящаем уборке квартиры и ходим в баню. На Страстную пятницу стараемся домашними делами не заниматься. И конечно, используем это время для отдыха, для встреч с друзьями и семьёй.

Директор Псковского медицинского колледжа Татьяна Егорова:

- У нас есть традиция делать на Пасху большую пасхальную композицию. Для этого мы за неделю срезаем на улице ветки, ставим их в тёплую воду, чтобы распустились зелёные листочки. Потом на эти ветки мы вешаем искусственные яички на атласной ленточке. У меня ребёнок ходит во второй класс и говорит: «Мама, к Пасхе нужно готовиться заранее». И мы так и делаем. Уже и рисунок нарисован, и аппликация сделана, и гирлянды висят, и петухи стоят. Помимо того, что яйца мы традиционно красим красками, ещё и делаем декупаж. Для этого берём яичный белок, размешиваем, рвём салфеточки и делаем декупаж яиц. А потом их всем с удовольствием дарим. Вообще мы стараемся всем родным делать небольшие пасхальные подарочки. У нас семья православная – все традиции мы соблюдаем. И к Чистому четвергу готовимся, и пасхи освящаем.

Велоэкстремал с 20-летним стажем Алексей Захаренков:

- Я механик, и весной у меня самый разгар работы. Самому мне подготовкой к празднованию заниматься не приходится, но Чистый четверг стараемся соблюдать. Жена и ребёнок в обязательном порядке красят яйца, а бывает, и разрисовывают их. Обязательно на праздник должны быть куличи. Бывает, покупаем, но чаще жена сама печёт. Традиционно бьёмся окрашенными яйцами – кто у кого выиграет. Крестные ходы мы не посещали. Но смотрим их по телевидению и радуемся за людей.

Ответственный секретарь приемной комиссии ПсковГУ Дмитрий Лобарев:

- Праздник Светлой Пасхи – это один из любимейших праздников нашей семьи. Мама постится, и мы обязательно посещаем церковь, отстаиваем службу. Мы собираемся не только с супругой и детьми, но и выходим к родственникам. Конечно, мы тоже красим яйца, причём, как правило, традиционно луковой шелухой. Но обычно это делаю не я. Бывают и придумки, конечно. Супруга делает окраску с нитками: появляются такие интересные орнаменты. Фишка в том, что в пасхальное утро мы встречаем близких и друзей, меняемся яйцами и обязательно ими бьёмся. Это же самое главное!

Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов:

- В этот день у меня с детства праздничное настроение. Выходишь во двор – и праздник чувствуется и в настроении, и в поведении. Мы всегда играли – катали яйца. А главное, люди христосуются! Я считаю себя человеком верующим, поэтому для меня это волнительный день. В нашей семье он всегда отмечен. Было время, практически каждый год ходил на крестный ход. Чистый четверг присутствует, но не в системе. В этот день хочется сходить в баню. Правда, в связи с работой не всегда такая возможность есть. Но когда удаётся, вырываюсь. Сейчас мы куличи не печём, приобретаем. А традиция красить яйца существует. Да и сейчас столько вариантов, что проблем с окрашиванием нет! В последнее время мы берём перламутровую краску, и яйца получаются красивые, с переливами.

Представитель экстремальных видов спорта Максим Ерёмкин:

- С детства сохранилось ощущение праздника. Тогда мы ещё листики собирали, чтобы окрасить яйца, а потом их катали. А сейчас размер семьи подусохся, и мы с отцом ничем особо не занимаемся. Не до того. Правда, к Чистому четвергу готовимся. Но все прелести этого праздника у нас, конечно, присутствуют. Ведь бабушка нам даёт и яйца, и пасхи. Она сама всё это делает и нас радует.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов:

- Дома, конечно, мы отмечаем Пасху. Раньше каждый год обязательно ночью ходили в церковь на службу, участвовали в крестном ходе. А сейчас в связи с коронавирусом уже несколько лет этого не делаем. Считаю, что пока люди болеют, всё равно ещё опасно. Раньше, когда дети были маленькими, мы всё готовили сами. Это было законом. А сейчас нам с супругой вдвоём много ли надо? Что купим в магазине, то и положим на стол, который обязательно накрываем с утра. Потом едем к невестке. Она очень хорошо делает творожную пасху. Так что все пасхальные традиции мы чтим.