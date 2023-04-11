Из-за ремонтных работ отменяются поезда Великие Луки – Нелидово и обратно

17:30, 11 апреля 2023, ПАИ

Два пригородных поезда отменяются 12 и 16 апреля в связи с необходимостью предоставления «окон» для проведения ремонтных работ на объектах инфраструктуры Октябрьской железной дороги. Об этом сообщается в группе комитета по транспорту и дорожному хозяйству в соцсети «ВКонтакте».

Так, отменяются пригородные поезда:

№ 6804 Великие Луки – Нелидово на участке Великие Луки – Нелидово.



№ 6803 Нелидово – Великие Луки на участке Нелидово – Великие Луки.



Информация об изменениях расписания пригородных поездов размещается на информационных стендах АО «МТ ППК», на сайте АО «МТ ППК» www.mtppk.ru.