Из-за ремонтных работ отменяются поезда Великие Луки – Нелидово и обратно
Два пригородных поезда отменяются 12 и 16 апреля в связи с необходимостью предоставления «окон» для проведения ремонтных работ на объектах инфраструктуры Октябрьской железной дороги. Об этом сообщается в группе комитета по транспорту и дорожному хозяйству в соцсети «ВКонтакте».
Так, отменяются пригородные поезда:
№ 6804 Великие Луки – Нелидово на участке Великие Луки – Нелидово.
№ 6803 Нелидово – Великие Луки на участке Нелидово – Великие Луки.
Информация об изменениях расписания пригородных поездов размещается на информационных стендах АО «МТ ППК», на сайте АО «МТ ППК» www.mtppk.ru.
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