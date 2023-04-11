ВИДЕО Псковские десантники взяли в плен неонациста

17:39, 11 апреля 2023, ПАИ

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Десантники 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии взяли в плен военнослужащего ВСУ с шевроном СС «Галичина», сообщает телеграм-канал «Сводки и аналитика СВО».

«В бою под Кременной десант взял в плен неонациста с шевроном СС «Галичина», - говорится в сообщении.

На видео веоннослужащие 76-й дивизии обыскивают лежащего с поднятыми руками боевика ВСУ.