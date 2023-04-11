Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Масштабный ремонт спортзала начался в Псковском кооперативном техникуме

Масштабный ремонт спортзала начался в Псковском кооперативном техникуме на улице Калинина, сообщил депутат Псковского областного Собрания, руководитель клуба настольного тенниса Nordman Юрий Сорокин.

Фото здесь и далее: Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»

По его словам, строители уже начали демонтировать пол, который был здесь обустроен в далеком 1971 году, и вскоре на его месте появится новое паркетное покрытие.

«Кроме того, подрядчику предстоит заменить все трубы отопления, а вместо изношенных деревянных окон будут установлены новые - пластиковые. Здесь также появятся новые ворота для мини-футбола, а также телескопические стойки и сетка для игры в волейбол», — отметил Юрий Сорокин.

Он подчеркнул, что это уже второй этап ремонта. Ранее с предложением привести спортзал в порядок он обратился к директору колледжа Юлии Самсоновой, после чего был составлен план реконструкции, который состоит из трех этапов. «Учитывая ограниченный бюджет образовательного учреждения, финансирование всех работ взял на себя. В итоге два года назад была полностью заменена протекающая кровля, это был первый шаг на пути к полному обновлению спортзала», — продолжил депутат. 

Третий этап начнется после завершения текущего ремонта. В перспективе планируется провести ремонт подсобных помещений и тренерских комнат.

«Этот объект имеет крайне важное значение. Он является многофункциональным и активно используется студентами техникума для занятий физкультурой в рамках учебного процесса. На протяжении многих лет здесь проходят ключевые турниры по настольному теннису, в том числе областного и межрегионального уровня. Кроме того, зал является площадкой для проведения различных соревнований по мини-футболу, волейболу и баскетболу среди учащихся учебных заведений», — сказал Юрий Сорокин и добавил, что рассчитывает на то, что к новому учебному году эта площадка получит современный вид.

«Вместе с администрацией учебного учреждения будем контролировать работу строителей», — заключил парламентарий.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 апреля 2023

Лекции о женщинах-героинях проводят в университете ФСИН в Пскове
11 апреля 2023

Наталья Горбачева заявила о важности формирования корпуса наблюдателей от Общественной палаты

11 апреля 2023

Масштабный ремонт спортзала начался в Псковском кооперативном техникуме
11 апреля 2023

ВИДЕО Псковские десантники взяли в плен неонациста
11 апреля 2023

Руководство «Экопрома» проверило состояние спецтехники в Порхове
11 апреля 2023

Из-за ремонтных работ отменяются поезда Великие Луки – Нелидово и обратно

11 апреля 2023

SPA-услуги предлагает гостям пансионат «Кривск»
11 апреля 2023

Наталья Горбачева рассказала об отношении псковичей к Общественной палате

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...