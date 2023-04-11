Масштабный ремонт спортзала начался в Псковском кооперативном техникуме

17:48, 11 апреля 2023, ПАИ

Масштабный ремонт спортзала начался в Псковском кооперативном техникуме на улице Калинина, сообщил депутат Псковского областного Собрания, руководитель клуба настольного тенниса Nordman Юрий Сорокин.

По его словам, строители уже начали демонтировать пол, который был здесь обустроен в далеком 1971 году, и вскоре на его месте появится новое паркетное покрытие.

«Кроме того, подрядчику предстоит заменить все трубы отопления, а вместо изношенных деревянных окон будут установлены новые - пластиковые. Здесь также появятся новые ворота для мини-футбола, а также телескопические стойки и сетка для игры в волейбол», — отметил Юрий Сорокин.

Он подчеркнул, что это уже второй этап ремонта. Ранее с предложением привести спортзал в порядок он обратился к директору колледжа Юлии Самсоновой, после чего был составлен план реконструкции, который состоит из трех этапов. «Учитывая ограниченный бюджет образовательного учреждения, финансирование всех работ взял на себя. В итоге два года назад была полностью заменена протекающая кровля, это был первый шаг на пути к полному обновлению спортзала», — продолжил депутат.

Третий этап начнется после завершения текущего ремонта. В перспективе планируется провести ремонт подсобных помещений и тренерских комнат.

«Этот объект имеет крайне важное значение. Он является многофункциональным и активно используется студентами техникума для занятий физкультурой в рамках учебного процесса. На протяжении многих лет здесь проходят ключевые турниры по настольному теннису, в том числе областного и межрегионального уровня. Кроме того, зал является площадкой для проведения различных соревнований по мини-футболу, волейболу и баскетболу среди учащихся учебных заведений», — сказал Юрий Сорокин и добавил, что рассчитывает на то, что к новому учебному году эта площадка получит современный вид.

«Вместе с администрацией учебного учреждения будем контролировать работу строителей», — заключил парламентарий.