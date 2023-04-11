Владимир Путин назвал способы решения проблемы нехватки кадров в стране

20:12, 11 апреля 2023, ПАИ

Способы решения проблемы нехватки кадров в стране назвал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в формате видеоконференции, сообщает РИА ФАН.

Владимир Путин заявил, что по ряду направлений в России не хватает специалистов. Исправить ситуацию можно за счёт кадрового потенциала регионов, увеличения инвестиций в обучение людей. Однако эти меры для решения вопроса в долгосрочной перспективе, отметил глава государства.

Кроме того, президент озвучил основные показатели экономики РФ. По его словам, поступления в консолидированный бюджет страны в первом квартале превысили 13 трлн рублей.