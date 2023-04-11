Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Владимир Путин назвал способы решения проблемы нехватки кадров в стране

Способы решения проблемы нехватки кадров в стране назвал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в формате видеоконференции, сообщает РИА ФАН.

Владимир Путин заявил, что по ряду направлений в России не хватает специалистов. Исправить ситуацию можно за счёт кадрового потенциала регионов, увеличения инвестиций в обучение людей. Однако эти меры для решения вопроса в долгосрочной перспективе, отметил глава государства.

Кроме того, президент озвучил основные показатели экономики РФ. По его словам, поступления в консолидированный бюджет страны в первом квартале превысили 13 трлн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 апреля 2023

Жильё для педагогов и медработников построят в Пушкиногорском районе

11 апреля 2023

Поддержку материнства для женщин до 25 лет разработает Псковская область
11 апреля 2023

Псковский велосипедист взял серебро на всероссийских соревнованиях

11 апреля 2023

Камера фотовидеофиксации вернулась на прежнее место в Пскове

11 апреля 2023

Финальный этап школьной лиги КВН завершился в Острове
11 апреля 2023

Псковичка стала бронзовым призёром Кубка России по джиу-джитсу
11 апреля 2023

Подлинные документы из концлагеря Бухенвальд представили в псковском музее
11 апреля 2023

Псковский студент собирает мелкую символику армии ВСУ в Мариуполе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...