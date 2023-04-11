Лекции о женщинах-героинях проводят в университете ФСИН в Пскове

18:58, 11 апреля 2023, ПАИ

В Псковском филиале Университета ФСИН России стартовал цикл лекций, посвященных роли женщин в победе советского народа в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России.

В преддверии празднования 78-й годовщины Великой Победы женсовет Псковского филиала Университета ФСИН России организует и проводит встречи курсантов с работниками культуры региона, на которых рассказывается о женщинах, внесших вклад в победу в Великой Отечественной войне. Первой героиней цикла таких лекций стала поэтесса Ольга Берггольц.

О жизненном пути и творчестве Ольги Берггольц, которую называли голосом надежды блокадного Ленинграда, курсантам рассказала заведующая отделом абонемента Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В.Я. Курбатова Светлана Галактионова, ведущая литературной гостиной «Женские судьбы».

«16 мая исполняется 113 лет со дня рождения Ольги Берггольц, которая в памяти поколений осталась мужественной и несгибаемой Музой блокадного города, символом твердости и бесстрашия русского духа», – отметила Светлана Галактионова.

По словам начальника кафедры гражданско-правовых дисциплин Натальи Абрамовой, которая возглавляет женский совет образовательной организации, следующая лекция, посвященная неоценимому вкладу женщины в победу во Второй мировой войне 1945 года, пройдет в Псковском филиале университета 28 апреля.