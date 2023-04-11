Автомобиль «Опель» вылетел в кювет в результате столкновения с бензовозом в Невельском районеАвтомобиль «Опель» вылетел в кювет в результате столкновения с бензовозом в Невельском районе
В Невельском районе, на 713-м километре трассы Великие Луки - Невель произошло ДТП. Об этом сообщает телеграмм-канал "Псковская сводка".
По предварительным данным, водитель автомобиля «Опель Комбо» не убедившись в безопасности манёвра, начал обгонять лесовоз, выехав на встречную полосу движения. При обгоне бензовоза произошло касательное столкновение транспортных средств. После чего «Опель» вылетел в кювет.
Пострадавших нет.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
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