Автомобиль «Опель» вылетел в кювет в результате столкновения с бензовозом в Невельском районеАвтомобиль «Опель» вылетел в кювет в результате столкновения с бензовозом в Невельском районе

19:03, 11 апреля 2023, ПАИ

В Невельском районе, на 713-м километре трассы Великие Луки - Невель произошло ДТП. Об этом сообщает телеграмм-канал "Псковская сводка".

По предварительным данным, водитель автомобиля «Опель Комбо» не убедившись в безопасности манёвра, начал обгонять лесовоз, выехав на встречную полосу движения. При обгоне бензовоза произошло касательное столкновение транспортных средств. После чего «Опель» вылетел в кювет.

Пострадавших нет.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.