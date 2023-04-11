Псковский студент собирает мелкую символику армии ВСУ в Мариуполе

19:22, 11 апреля 2023, ПАИ

Пскович Денис Жгунов принимает участие в волонтёрской и гуманитарной миссии в Донбассе, в составе десанта «Молодой Гвардии Единой России».

«В Донбасс приехал с чёткой целью помочь нашим людям в восстановлении мирной жизни, а также для сбора артефактов и дальнейшей передачи их в музей в Санкт-Петербурге и для организации мероприятий, направленных на поддержание боевого духа наших военных», — отметил молодогвардеец.

Студент первого курса СПбГУ приехал с частью книг, собранных в рамках акции «Культурная помощь Донбассу». Акция собрала 5 тонн из двух регионов — Пскова и Санкт-Петербурга.