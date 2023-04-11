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Общество

Подлинные документы из концлагеря Бухенвальд представили в псковском музее

Фото из телеграм-канала «Архивный документ»

В Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941–1944 гг. (г. Псков, ул. Ленина, д. 3) 11 апреля состоялась презентация личного архивного фонда Еремея Мириановича Тавадзе (1915–2010). Об этом сообщает телеграм-канал «Архивный документ».

Документы, личные вещи, фотографии, книги — всё это позволяет увидеть тяготы и испытания судьбы, выпавшие на долю ветерана Великой Отечественной войны, узника концлагеря Бухенвальд.

Фото из телеграм-канала «Архивный документ»

Фонд Еремея Тавадзе содержит подлинные и копийные документы, связанные с пребыванием в концлагере Бухенвальд. Благодаря им можно выстроить хронологию создания и работы данного лагеря. Все эти материалы были любезно переданы дочерью ветерана Галиной Еремеевной Голышевой в Государственный архив Псковской области и стали бесценным собранием документов об истории Великой Отечественной войны.

Еремей Мирианович Тавадзе родился в Грузии 15 января 1915 года. С первого же дня войны в 1941 году Еремей Мирианович ушёл на фронт. Был политруком роты пехотной дивизии, оборонявшей Северный Кавказ. В 1942 году в бою за Нальчик получил ранение и попал в плен. Прошёл множество лагерей для военнопленных на территории Украины, но не сдавался, неоднократно пытаясь бежать. Побег удался в октябре 1943 года. Связался с подпольщиками, по поддельным документам вольнонаёмного рабочего попытался перейти линию фронта, но в Николаевской области его забрали в гестапо. Следующим этапом его жизни стал концлагерь Бухенвальд. Состоял в подпольной антифашистской организации.

Фото из телеграм-канала «Архивный документ»

Домой он вернулся в декабре 1945 года.

В 1950 году Тавадзе добился восстановления в партии, был включён в почётную делегацию ветеранов Советского Союза, которая поехала в Германию на 15-ю годовщину освобождения Бухенвальда.

В 1994 году он вышел на пенсию и летом того же года вместе с женой Антониной Антоновной переехал жить в город Псков к дочери. Его не стало в 2010 году.

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