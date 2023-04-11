Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский велосипедист взял серебро на всероссийских соревнованиях

Фото из группы «Федерация велосипедного спорта России» в соцсети «ВКонтакте»

В Судаке стартовали Всероссийские соревнования по велосипедному спорту на шоссе в многодневной гонке среди мужчин и юниоров, сообщает группа «Федерация велосипедного спорта России» в соцсети «ВКонтакте».

11 апреля гонщики преодолели 90 километров. Сильнейшим стал Александр Березняк (Тюменская область), вторым финишную черту пересёк Сергей Фирсанов (Псковская область), а третье место у Никиты Шульченко (Самарская область / VolgaUnion).

Среди юниоров на втором этапе отличился Иван Белоусов (Калининградская область), второе место занял Валентин Аверин (Новосибирская область), третье — Александр Меньшов (Орловская область).

Лидером общего зачёта по сумме двух этапов является Александр Березняк, а среди юниоров — Иван Белоусов.

Завтра гонщиков ждёт третий этап — 125 километров по Солнечной долине. Соревнования продлятся до 14 апреля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 апреля 2023

Жильё для педагогов и медработников построят в Пушкиногорском районе

11 апреля 2023

Поддержку материнства для женщин до 25 лет разработает Псковская область
11 апреля 2023

Псковский велосипедист взял серебро на всероссийских соревнованиях

11 апреля 2023

Камера фотовидеофиксации вернулась на прежнее место в Пскове

11 апреля 2023

Финальный этап школьной лиги КВН завершился в Острове
11 апреля 2023

Псковичка стала бронзовым призёром Кубка России по джиу-джитсу
11 апреля 2023

Подлинные документы из концлагеря Бухенвальд представили в псковском музее
11 апреля 2023

Псковский студент собирает мелкую символику армии ВСУ в Мариуполе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...