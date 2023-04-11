Псковский велосипедист взял серебро на всероссийских соревнованиях

21:21, 11 апреля 2023, ПАИ

В Судаке стартовали Всероссийские соревнования по велосипедному спорту на шоссе в многодневной гонке среди мужчин и юниоров, сообщает группа «Федерация велосипедного спорта России» в соцсети «ВКонтакте».

11 апреля гонщики преодолели 90 километров. Сильнейшим стал Александр Березняк (Тюменская область), вторым финишную черту пересёк Сергей Фирсанов (Псковская область), а третье место у Никиты Шульченко (Самарская область / VolgaUnion).

Среди юниоров на втором этапе отличился Иван Белоусов (Калининградская область), второе место занял Валентин Аверин (Новосибирская область), третье — Александр Меньшов (Орловская область).

Лидером общего зачёта по сумме двух этапов является Александр Березняк, а среди юниоров — Иван Белоусов.

Завтра гонщиков ждёт третий этап — 125 километров по Солнечной долине. Соревнования продлятся до 14 апреля.