Поддержку материнства для женщин до 25 лет разработает Псковская область

21:48, 11 апреля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудили поддержку материнства и детства, молодых и многодетных семей в Псковской области. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

В регионе действует целый ряд мер — это региональный материнский капитал, «Подарок новорождённому», земельные участки для многодетных семей и целый ряд других мер поддержки.

«Тем не менее этот комплекс будем дополнять. В частности, особое внимание уделим молодым женщинам, которые решат стать мамами до 25 лет», — отмечает Михаил Ведерников.

Для молодых мам будет разработана возможность прямой финансовой поддержки, льгот в сферах ЖКХ, транспорта и здравоохранения.

«Рассчитываем в результате создать комплексную систему поддержки материнства в Псковской области, которая годами будет помогать молодым женщинам строить семью и воспитывать здоровых и счастливых детей», — подытожил губернатор.