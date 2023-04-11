Поддержку материнства для женщин до 25 лет разработает Псковская область
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудили поддержку материнства и детства, молодых и многодетных семей в Псковской области. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.
В регионе действует целый ряд мер — это региональный материнский капитал, «Подарок новорождённому», земельные участки для многодетных семей и целый ряд других мер поддержки.
«Тем не менее этот комплекс будем дополнять. В частности, особое внимание уделим молодым женщинам, которые решат стать мамами до 25 лет», — отмечает Михаил Ведерников.
Для молодых мам будет разработана возможность прямой финансовой поддержки, льгот в сферах ЖКХ, транспорта и здравоохранения.
«Рассчитываем в результате создать комплексную систему поддержки материнства в Псковской области, которая годами будет помогать молодым женщинам строить семью и воспитывать здоровых и счастливых детей», — подытожил губернатор.