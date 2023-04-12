Керамические изразцы Псково-Печерского монастыря обнаружены при реставрации

22:24, 11 апреля 2023, ПАИ

Керамические изразцы были обнаружены на барабане Большой звонницы в Псково-Печерском монастыре под слоем штукатурки. Об этом сообщается в группе «Возрождение Псков».

Художественные элементы открыты во время демонтажа штукатурки. Они располагаются в верхней части звонницы.

Предположительно изразцы были заштукатурены в послевоенный период. Имеются утраты орнаментов. Наиболее сохранившиеся изразцы будут реставрироваться. Авторы проекта реставрации предложили эскиз, по которому возможно воссоздание утраченных керамических элементов убранства звонницы.

Все работы на звоннице ведутся в сопровождении авторского и технического надзоров. Предложения реставраторов в настоящее время прорабатываются.