Керамические изразцы Псково-Печерского монастыря обнаружены при реставрации
Керамические изразцы были обнаружены на барабане Большой звонницы в Псково-Печерском монастыре под слоем штукатурки. Об этом сообщается в группе «Возрождение Псков».
Художественные элементы открыты во время демонтажа штукатурки. Они располагаются в верхней части звонницы.
Предположительно изразцы были заштукатурены в послевоенный период. Имеются утраты орнаментов. Наиболее сохранившиеся изразцы будут реставрироваться. Авторы проекта реставрации предложили эскиз, по которому возможно воссоздание утраченных керамических элементов убранства звонницы.
Все работы на звоннице ведутся в сопровождении авторского и технического надзоров. Предложения реставраторов в настоящее время прорабатываются.
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