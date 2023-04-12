Студентка Псковского колледжа искусств стала лауреатом всероссийского конкурса

22:49, 11 апреля 2023, ПАИ

Студентка третьего курса специальности «инструменты народного оркестра» Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Татьяна Крылова стала лауреатом Всероссийского конкурса искусств «Центр талантов – 2023».

Как рассказала преподаватель Татьяны по классу аккордеона Юлия Баранчикова, конкурс проходил 8–9 апреля 2023 года в Псковском доме офицеров в рамках регионального проекта — фестиваля искусств «Центр талантов на ветрах истории и современности – 2023» в очной форме.

По итогу конкурсных прослушиваний Татьяна стала лауреатом II степени и получила почётный диплом и памятную статуэтку. Отметим, что в творческом архиве молодой аккордеонистки неоднократные победы во всероссийских и международных конкурсах, что даёт ей уверенность в своих силах и позволяет чувствовать себя конкурентноспособной в будущей профессии.

Конкурс проводился с целью выявления талантливой молодёжи и создания условий для реализации её творческого потенциала, а также с целью выявления, развития и популяризации инициативных перспективных специалистов культурно-досуговой сферы и дополнительного образования, поощрения их организационно-творческой деятельности.