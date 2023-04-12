ВИДЕО В Екатеринбурге был замечен неопознанный летающий объект

23:22, 11 апреля 2023, ПАИ

В Екатеринбурге около часа назад упал неопознанный объект, внешней похожий на метеорит. Соответствующие видео публикуют в соцсетях и Telegram-каналах.

На видео видно, как объект в небе несётся к земле с огромной скоростью. Вполне возможно, что неизвестный объект, побеспокоивший жителей Екатеринбурга, отклонился от своего изначального направления во время метеорного потока, часто начинающегося в середине апреля. Официальной информации о произошедшем пока не поступало.