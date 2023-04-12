ВИДЕО В Екатеринбурге был замечен неопознанный летающий объект
В Екатеринбурге около часа назад упал неопознанный объект, внешней похожий на метеорит. Соответствующие видео публикуют в соцсетях и Telegram-каналах.
На видео видно, как объект в небе несётся к земле с огромной скоростью. Вполне возможно, что неизвестный объект, побеспокоивший жителей Екатеринбурга, отклонился от своего изначального направления во время метеорного потока, часто начинающегося в середине апреля. Официальной информации о произошедшем пока не поступало.
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